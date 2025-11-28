Mumbai: पति ने पत्नी से मिलने से रोका तो युवक ने कर दिया खौफनाक कांड, परिवार में पसरा मातम

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 25 नवंबर को मोहित को शराब पीने के बहाने अंधेरी के पाइपलाइन इलाके में बुलाया। तीनों ने वहां सुनसान जगह पर शराब पी। जब मोहित नशे में था तो कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ते ही दोनों आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से मोहित पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।