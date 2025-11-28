Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Mumbai: पति ने पत्नी से मिलने से रोका तो युवक ने कर दिया खौफनाक कांड, परिवार में पसरा मातम

Mumbai News: मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 28, 2025

Mumbai crime news

प्रतीकात्मक तस्वीर (Patrika)

मुंबई पुलिस ने अंधेरी (Andheri) में हुए डिलीवरी बॉय मोहित स्वामी की हत्या का मामला सुलझा लिया है। दो दिन पहले पाइपलाइन क्षेत्र में 30 वर्षीय स्वामी की हत्या कर आरोपी उत्तर प्रदेश फरार हो गए थे। यूपी पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मुंबई लाया गया है।

पत्नी से जुड़े विवाद ने ले ली जान

पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह मोहित की पत्नी से जुड़ा झगड़ा था। 30 वर्षीय मोहित स्वामी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पत्नी के साथ अंधेरी में रहता था। कुछ दिन पहले ही उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी।

हाल ही में मोहित ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ पकड़ लिया था। उसने अपनी पत्नी और युवक की पिटाई की और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसी गलती दोहराई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे नाराज होकर उस युवक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मोहित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

सुनसान जगह बुलाया

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 25 नवंबर को मोहित को शराब पीने के बहाने अंधेरी के पाइपलाइन इलाके में बुलाया। तीनों ने वहां सुनसान जगह पर शराब पी। जब मोहित नशे में था तो कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ते ही दोनों आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से मोहित पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।   

अगली सुबह दोनों आरोपी ट्रेन से यूपी भाग गए। इस बीच, स्थानीय लोगों की सूचना पर अंधेरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मोहित को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पत्नी से पूछताछ में मिले सुराग

हत्या की जांच के दौरान पुलिस ने मोहित की पत्नी और उसके परिवार से पूछताछ की, जिससे आरोपियों के बारे पता चला। तुरंत एक विशेष टीम यूपी भेजी गई और स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को धर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या हत्या की साजिश में कोई और शामिल था। अधिकारियों के अनुसार, बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

28 Nov 2025 08:45 pm

Mumbai: पति ने पत्नी से मिलने से रोका तो युवक ने कर दिया खौफनाक कांड, परिवार में पसरा मातम

