फौजी भाई को घर में किया कैद, बहन को चलती ट्रेन के आगे धकेला… मुंबई में सनसनीखेज वारदात

मृतक महिला की पहचान पुष्पा गुप्ता के तौर पर हुई है, जो अपने पति और दो बच्चों के साथ मुलुंड पश्चिम के रामगढ़ इलाके में रहती थी। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। परेशान होकर पुष्पा कुछ समय पहले अपने मायके उत्तर प्रदेश चली गई थी। 14 मार्च को पुष्पा का भाई कमलेश जो सेना में जवान है, उसे समझौते के लिए वापस मुंबई लेकर आया। लेकिन घर लौटने के बाद दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पुष्पा ने भाई कमलेश के कहने पर दोबारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिससे राजू आगबबूला हो गया।