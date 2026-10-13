‘मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मिलावटखोरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी’, MPSC में तबादले की खबरों पर IAS तुकाराम मुंढे का बड़ा बयान

FDA Maharashtra: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंढे के तबादले को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। मुंढे ने स्पष्ट किया है कि उनका FDA से तबादला नहीं हुआ है और वे आयुक्त के पद पर ही कार्यरत हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए गठित होने वाले उच्चस्तरीय आयोग के सचिव की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। इस घोषणा के बाद उनके एफडीए में मौजूदा पद को लेकर सवाल उठने लगे थे।