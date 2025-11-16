मौसम का डबल अटैक! 17, 18, 19 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश और कड़ाके की ठंड की चेतावनी

ठंड और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी- IMD (Photo: IANS/File)
Weather Update: भारत मौसम विभाग (IMD) ने 20 नवंबर तक मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले तीन-चार दिनों तक देश के कई राज्यों में मौसम की दोहरी मार देखने को मिलेगी। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कहीं कड़ाके की ठंड और शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिन मध्य और आस पास के उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में ठंड और शीतलहर का असर तेज हो सकता है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश जारी रहेगी।
आईएमडी (IMD Weather Forecast) के अनुसार, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और रात की ठंड बढ़ गई है। पूर्वी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (5 डिग्री से ज्यादा कम) रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक, 17 और 18 नवंबर को मध्य भारत और पड़ोसी राज्यों में शीतलहर और तेज हो सकती है। 17 से 19 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की संभावना जताई गई है।
दूसरी ओर, दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश की वजह बन रहा है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे लगे दक्षिण केरल तट पर निचले क्षोभमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके चलते तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 से 20 नवंबर के बीच केरल और माहे में लगातार तेज बारिश हो सकती है, जबकि 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 से 19 नवंबर तक भारी बारिश और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी दी गई है।
वहीं, पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान कई स्थानों पर 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राजस्थान में देश का सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर भारत में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और ठंड का असर जारी रहेगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जबकि 18 और 19 नवंबर को अलग-अलग हिस्सों में गंभीर शीत लहर की स्थिति बनी रह सकती है। 17 और 18 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के अलग-अलग हिस्सों में, 17-19 नवंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और 17 नवंबर को झारखंड में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी भारत में इस सप्ताह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।
