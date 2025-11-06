Patrika LogoSwitch to English

मौसम में बड़ा बदलाव! ठंड की दस्तक के साथ भारी बारिश का भी अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हाल

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में 10 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 06, 2025

IMD Heavy rain alert

10 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना- IMD (Photo: IANS)

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु में 6 से 8 नवंबर तक और केरल में 8 से 10 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र और बंगाल-त्रिपुरा-केरल के ऊपर सक्रिय वायुमंडलीय सिस्टम अगले कुछ दिनों तक मौसम को प्रभावित करेगा।

दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि तमिलनाडु, केरल और माहे में अगले चार दिनों तक गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जबकि 6 से 8 नवंबर तक तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीँ, 8 से 10 नवंबर तक केरल और माहे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है। 6 और 7 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना।

पश्चिम भारत में भी बिगड़ेगा मौसम

आईएमडी ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि अगले दो दिन दक्षिण कोंकण-गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में बारिश पर ब्रेक लग जाएगा।

तापमान गिरेगा, सर्दी की होगी एंट्री

मौसम विभाग ने देशभर में ठंडी बढ़ने की भविष्यवाणी की है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 5-6 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है।

वहीँ, मध्य भारत में भी अगले 48 घंटों में पारा 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो अगले 24 घंटों में मामूली बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दो दिनों में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की उम्मीद है। पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में भी अगले 4-5 दिनों में तापमान तीन डिग्री तक गिरने के आसार नजर आ रहे है।

LPA का दिखेगा असर

आईएमडी ने बताया कि पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश तट के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र (LPA) अब कमजोर हो गया है, लेकिन उसका असर अभी भी बंगाल और आसपास के इलाकों में मौजूद है। वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश, त्रिपुरा और दक्षिण असम में सक्रिय है, जो दक्षिण भारत में बारिश बढ़ाने का कारण बन रहा है।

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे भारी बारिश और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतें, खासकर खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचे।

Published on:

06 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मौसम में बड़ा बदलाव! ठंड की दस्तक के साथ भारी बारिश का भी अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हाल

