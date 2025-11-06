मौसम में बड़ा बदलाव! ठंड की दस्तक के साथ भारी बारिश का भी अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हाल

मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि तमिलनाडु, केरल और माहे में अगले चार दिनों तक गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जबकि 6 से 8 नवंबर तक तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीँ, 8 से 10 नवंबर तक केरल और माहे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है। 6 और 7 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना।