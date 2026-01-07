मौसम लेगा करवट, हाड़ कंपाने वाली ठंड के बाद अब बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

शीतलहर को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 7 से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में, 8 से 11 जनवरी तक राजस्थान में, 7 और 8 जनवरी को मध्य प्रदेश में तथा 8 जनवरी तक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 7 जनवरी को पाला पड़ने की भी चेतावनी दी गई है।