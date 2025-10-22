Rain Alert: 96 घंटे टूटकर बरसेंगे बादल, आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठेंगे कई जिले

मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक निम्न दबाव क्षेत्र (LPA) बना हुआ है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर प्रेशर बना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 अक्टूबर तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा (70-200 मिमी) तथा 22 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अत्यधिक भारी बारिश (210 मिमी से ज्यादा) होगी।