Rain Alert: 96 घंटे टूटकर बरसेंगे बादल, आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठेंगे कई जिले

महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बावजूद बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के कई जिलों में अगले चार-पांच दिनों तक हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी भविष्यवाणी की गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक निम्न दबाव क्षेत्र (LPA) बना हुआ है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर प्रेशर बना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 अक्टूबर तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा (70-200 मिमी) तथा 22 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अत्यधिक भारी बारिश (210 मिमी से ज्यादा) होगी।
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 अक्टूबर को कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जबकि अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, मराठवाडा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान विदर्भ में बिजली गिरने की भी भविष्यवाणी की गई है।
23 अक्टूबर: मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड़, वाशीम, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरोली में आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
24 अक्टूबर: मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, सोलापुर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, वाशीम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलेंगी।
25 अक्टूबर: पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, बीड और धाराशिव जिलों में बिजली कड़कने, मध्यम बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है।
26 अक्टूबर: गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशीम, यवतमाल, गढ़चिरोली, चंद्रपुर, बुलढाणा, भंडारा, अमरावती, अकोला और सतारा, अहिल्यनगर, पुणे, नासिक व घाट इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है।
मौसम विभाग (आईएमडी) ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है और लोगों से अपील की है कि वे मौसम से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तटीय क्षेत्रों के मछुआरों को भी समुद्र में न जाने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है।
