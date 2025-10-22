Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे होगी भयंकर बारिश! इन इलाकों में जनजीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त, अलर्ट घोषित

Heavy Rain Red Alert: मौसम विभाग ने कोंकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बेमौसम बारिश से खासकर किसानों की चिंता बढ़ गई है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 22, 2025

maharashtra rain alert

तीन दिनों तक इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Patrika Photo)

Weather Update : दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने के बाद भी देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रों (LPA) के कारण एक बार फिर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में अगले चार-पांच दिनों तक आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कोकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

कहां होगी मूसलाधार बारिश?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि एक निम्न दबाव क्षेत्र (Low-Pressure Area) दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर तथा एक और निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना है। मौजूदा मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 24 अक्टूबर तक दक्षिण प्रायदवीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश (70-200 मिमी), खासकर 22 अक्टूबर को केरल और तमिलनाडु में अत्यधिक भारी बारिश (210 मिमी से अधिक) होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में आज 22 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अक्टूबर तक तमिलनाडु और केरल में, 22 और 23 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में, 22 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, तथा 23 अक्टूबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम (पुदुच्चेरी) और रायलसीमा क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

महाराष्ट्र में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान कोंकण, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली के साथ आंधी और बारिश की भविष्यवाणी की है। जबकि 25 अक्टूबर तक विदर्भ में बिजली के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।

22 अक्टूबर: रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और बुलढाना में येलो अलर्ट।

23 अक्टूबर: रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में येलो अलर्ट।

24 अक्टूबर: रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापुर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी (येलो अलर्ट)।

25 अक्टूबर: रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बीड, धाराशिव और पूरे विदर्भ क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तूफ़ान आने की संभावना है। हलकी से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने नागरिकों से इन क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है।

