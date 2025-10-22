Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे होगी भयंकर बारिश! इन इलाकों में जनजीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त, अलर्ट घोषित

Weather Update : दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने के बाद भी देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रों (LPA) के कारण एक बार फिर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में अगले चार-पांच दिनों तक आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कोकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।