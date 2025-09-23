Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Navratri Rain Alert: 26 सितंबर से बारिश का तांडव शुरू! मौसम विभाग ने जारी की नई भविष्यवाणी

Maharashtra Rain Update: बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने वाला है और 28 तारीख तक इसके राज्य में पहुंचने की संभावना है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 23, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

देश के कई हिस्सों में मानसून का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। महाराष्ट्र में भी गणेशोत्सव और पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का आगाज हो चुका है, लेकिन बारिश का कहर अभी भी जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तर महाराष्ट्र को छोड़कर बाकि सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने की संभावना है। इसका असर 28 सितंबर तक महाराष्ट्र में दिखाई दे सकता है। इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। इस निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से विभिन्न हिस्सों में 30 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में बारिश से बड़ी तबाही, 8 लोगों की मौत, उद्धव ने केंद्र से मांगे 10000 करोड़
मुंबई
Shiv Sena Uddhav Thackeray Sanjay Raut

आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान

मुंबई समेत पूरे कोंकण में 26 सितंबर को भारी बारिश और 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबकि 26 सितंबर को रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा के घाट क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 27 सितंबर को मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धाराशिव के साथ ही पुणे, कोल्हापुर, सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम के जानकारों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया (LPA) पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इससे अगले कुछ दिनों में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश होगी। जिसमें 27-29 सितंबर की अवधि सबसे तीव्र हो सकती है।

उधर, इस हफ्ते मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भीषण बरसात की संभावना है। पुणे में भी 28 और 29 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पुणे के पास चक्रवात (Vortex) सक्रिय रहेगा।

मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। ऐसे में कम से कम 30 सितंबर तक इसके लौटने की संभावना नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र से मानसून की विदाई 5 अक्टूबर के आसपास शुरू होती है, जबकि 10 अक्टूबर तक मुंबई से वापस लौटता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 08:56 pm

Published on:

23 Sept 2025 08:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Navratri Rain Alert: 26 सितंबर से बारिश का तांडव शुरू! मौसम विभाग ने जारी की नई भविष्यवाणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.