Navratri Rain Alert: 26 सितंबर से बारिश का तांडव शुरू! मौसम विभाग ने जारी की नई भविष्यवाणी

देश के कई हिस्सों में मानसून का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। महाराष्ट्र में भी गणेशोत्सव और पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का आगाज हो चुका है, लेकिन बारिश का कहर अभी भी जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तर महाराष्ट्र को छोड़कर बाकि सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने की संभावना है। इसका असर 28 सितंबर तक महाराष्ट्र में दिखाई दे सकता है। इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। इस निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से विभिन्न हिस्सों में 30 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है।
मुंबई समेत पूरे कोंकण में 26 सितंबर को भारी बारिश और 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबकि 26 सितंबर को रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा के घाट क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 27 सितंबर को मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धाराशिव के साथ ही पुणे, कोल्हापुर, सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम के जानकारों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया (LPA) पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इससे अगले कुछ दिनों में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश होगी। जिसमें 27-29 सितंबर की अवधि सबसे तीव्र हो सकती है।
उधर, इस हफ्ते मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भीषण बरसात की संभावना है। पुणे में भी 28 और 29 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पुणे के पास चक्रवात (Vortex) सक्रिय रहेगा।
मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। ऐसे में कम से कम 30 सितंबर तक इसके लौटने की संभावना नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र से मानसून की विदाई 5 अक्टूबर के आसपास शुरू होती है, जबकि 10 अक्टूबर तक मुंबई से वापस लौटता है।