Navratri Rain Alert: 26 सितंबर से बारिश का तांडव शुरू! मौसम विभाग ने जारी की नई भविष्यवाणी

देश के कई हिस्सों में मानसून का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। महाराष्ट्र में भी गणेशोत्सव और पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का आगाज हो चुका है, लेकिन बारिश का कहर अभी भी जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तर महाराष्ट्र को छोड़कर बाकि सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया है।