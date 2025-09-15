Rain Alert: अगले 3-4 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में रेड और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉनसून ने रौद्र रूप दिखाया है। रात से ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा और बिजली कड़क रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए अगले तीन घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है।