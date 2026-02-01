अब सड़कें भी गुनगुनाएंगी! कार चलाओ और ‘जय हो’ सुनो…मुंबई कोस्टल रोड पर भारत का पहला म्यूज़िकल हाईवे

इस अनोखी सड़क को खास तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें सामान्य सड़क की तरह नहीं, बल्कि एस्फाल्ट में तय गहराई और दूरी पर विशेष खांचे (रम्बल स्ट्रिप्स) काटे गए हैं। जब वाहन तय गति से इन खांचों के ऊपर से गुजरते हैं, तो टायरों और सड़क के घर्षण से कंपन पैदा होता है। यही कंपन मिलकर संगीत की धुन बनाता है। अगर वाहन की रफ्तार कम होती है तो धुन बिखरी-बिखरी लगती है और ज्यादा तेज होने पर आवाज़ बिगड़ जाती है। सही स्पीड पर चलने से ही पूरा गीत साफ सुनाई देता है। सड़क के भीतर लगाए गए साइनबोर्ड 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर पहले ही चालकों को इस म्यूजिकल सेक्शन की जानकारी देते हैं और सही गति बनाए रखने की सलाह देते हैं।