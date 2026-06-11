Satara: बेटे के पहले जन्मदिन पर आने का वादा रह गया अधूरा, देश की रक्षा करते फौजी पिता शहीद

सबसे भावुक कर देने वाली बात यह है कि उनके बेटे सर्वेश का पहला जन्मदिन महज 15 दिन बाद आने वाला था। परिवार के साथ यह खास पल मनाने के लिए अर्जुन छुट्टी लेकर घर आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही देश की सेवा करते हुए उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। अर्जुन के छोटे भाई भी भारतीय नौसेना में तैनात हैं।