रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट, 8 एक्सप्रेस ट्रेनों के टर्मिनल और समय में बड़ा बदला

रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। मध्य रेल ने परिचालन कारणों से आठ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों में बदलाव किया गया है और उनके समय में भी संशोधन किया गया है। यह बदलाव अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। यदि आप इन ट्रेनों से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह बदलाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।