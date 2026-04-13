यात्रियों के लिए खुशखबरी: मुंबई से हावड़ा के बीच चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, गर्मी की छुट्टियों में मिलेगी बड़ी राहत

इससे पहले कोंकण (Konkan Summer Special Train) जाने वाले यात्रियों को राहत देते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई और मडगांव (गोवा) के बीच विशेष एसी ट्रेनें चलाने की जानकारी दी। यह विशेष ट्रेनें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और गोवा के मडगांव के बीच चलेगी। इसमें केवल एसी 3-टियर इकोनॉमी कोच होंगे, जिससे यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।