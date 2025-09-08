Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

गेटवे से JNPA तक दौड़ेगी देश की पहली ई-वॉटर टैक्सी, 22 सितंबर को शुभारंभ, जानें रूट और किराया

E-water Taxi: ई-वॉटर टैक्सी की शुरुआत के साथ मुंबई (Mumbai) से नवी मुंबई (Navi Mumbai) तक का सफर अब और भी आसान और तेज हो जाएगा। गेटवे से जेएनपीए तक की दूरी अब घंटों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेगी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 08, 2025

E-water Taxi Mumbai
मुंबई-नवी मुंबई सफर अब आसान, गेटवे से JNPA तक दौड़ेगी ई-वॉटर टैक्सी (AI Image)

Gateway to JNPA E-Water Taxi: मुंबईवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश की पहली ई-वॉटर टैक्सी सेवा (India's First Water Taxi) जल्द ही शुरू होने जा रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) तक का यह सफर अब केवल 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ई-वॉटर टैक्सी सेवा 22 सितंबर से शुरू होगी। इसके शुरू होने के साथ ही मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा अब और भी आसान और तेज हो जाएगी।

तेज और किफायती विकल्प

अभी तक इस मार्ग पर लकड़ी की नावों से यात्रा की जाती है, जिसमें एक घंटे से ज्यादा समय लगता है। लेकिन ई-वॉटर टैक्सी के जरिए यह दूरी लगभग आधे समय में पूरी होगी। खास बात यह है कि यह वॉटर टैक्सी पर्यावरण के अनुकूल होगी। इसमें से एक टैक्सी सौर ऊर्जा से और दूसरी बिजली से चलेगी। दोनों टैक्सियों की क्षमता 20 यात्रियों की होगी। किराया भी बहुत ही किफायती रखा गया है, गेटवे से जेएनपीए तक का सफर केवल 100 रुपये में तय किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: 69 km लंबे पनवेल-बोरीवली-वसई रेल कॉरिडोर को हरी झंडी, 12710 करोड़ होंगे खर्च, जानें प्लान
मुंबई
Mumbai Railway Project

ई-वॉटर टैक्सी का निर्माण भारत में ही हुआ है और इसे पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है। मुंबई की सड़क और रेल परिवहन व्यवस्था पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच यह सेवा आम यात्रियों के लिए राहत साबित हो सकती है।

यहां भी दौड़ेगी ई-वॉटर टैक्सी?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस परियोजना को लेकर काफी उत्सुक हैं। भविष्य में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफंटा और अलीबाग तक भी इस तरह की सेवाएं शुरू करने की योजना है। ई-वॉटर टैक्सी का शुभारंभ न केवल मुंबईकरों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि यह शहर के आधुनिक और हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

162 km लंबे नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3162 करोड़ मंजूर, 75 मिनट में तय होगा 3 घंटे का सफर
मुंबई
Maharashtra expressway

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 07:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गेटवे से JNPA तक दौड़ेगी देश की पहली ई-वॉटर टैक्सी, 22 सितंबर को शुभारंभ, जानें रूट और किराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.