गेटवे से JNPA तक दौड़ेगी देश की पहली ई-वॉटर टैक्सी, 22 सितंबर को शुभारंभ, जानें रूट और किराया

अभी तक इस मार्ग पर लकड़ी की नावों से यात्रा की जाती है, जिसमें एक घंटे से ज्यादा समय लगता है। लेकिन ई-वॉटर टैक्सी के जरिए यह दूरी लगभग आधे समय में पूरी होगी। खास बात यह है कि यह वॉटर टैक्सी पर्यावरण के अनुकूल होगी। इसमें से एक टैक्सी सौर ऊर्जा से और दूसरी बिजली से चलेगी। दोनों टैक्सियों की क्षमता 20 यात्रियों की होगी। किराया भी बहुत ही किफायती रखा गया है, गेटवे से जेएनपीए तक का सफर केवल 100 रुपये में तय किया जा सकेगा।