162 km लंबे नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3162 करोड़ मंजूर, 75 मिनट में तय होगा 3 घंटे का सफर

महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय तीन घंटे से घटकर केवल 75 मिनट रह जाएगा।