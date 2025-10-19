दिवाली से पहले बड़ा हादसा, कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे कई यात्री, दो की मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 12546 कर्मभूमि एक्सप्रेस शनिवार रात 8:18 बजे नसिक रोड स्टेशन से रवाना हुई थी। कुछ ही देर बाद यह दर्दनाक घटना घट गई। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक रोड स्टेशन से बिना रुके आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ओढा के स्टेशन मैनेजर ने नासिक रोड रेल प्रशासन को बताया कि जेल रोड के हनुमान मंदिर के पास ढिकलेनगर इलाके में तीन युवक ट्रेन से नीचे गिर गए हैं।