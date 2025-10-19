दिवाली से पहले बड़ा हादसा, कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे कई यात्री, दो की मौत

कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे कई यात्री (Photo: IANS/File)
दिवाली से पहले महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन (Nashik Road Railway Station) के करीब एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मुंबई के लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) से बिहार के रक्सौल (Raxaul) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस (Karmabhoomi Express) से तीन युवक नीचे गिर गए। हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 12546 कर्मभूमि एक्सप्रेस शनिवार रात 8:18 बजे नसिक रोड स्टेशन से रवाना हुई थी। कुछ ही देर बाद यह दर्दनाक घटना घट गई। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक रोड स्टेशन से बिना रुके आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ओढा के स्टेशन मैनेजर ने नासिक रोड रेल प्रशासन को बताया कि जेल रोड के हनुमान मंदिर के पास ढिकलेनगर इलाके में तीन युवक ट्रेन से नीचे गिर गए हैं।
सूचना मिलते ही नासिक रोड पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाले के मार्गदर्शन में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। रेलवे ट्रैक 190/1 से 190/3 के बीच दो युवकों के शव मिले, जबकि एक युवक गंभीर हालत में तड़पता हुआ पाया गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक तीनों की पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस का मानना है कि दिवाली के मौके पर उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण कई यात्री दरवाजे के पास खड़े थे। संभावना जताई जा रही है कि भीड़ के धक्कामुक्की में इन युवकों का संतुलन बिगड़ गया होगा और वे चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। फिलहाल इसकी पुष्टि करने के लिए रेलवे पुलिस जांच कर रही है. माना जा रहा है कि तीनों यात्री परिवार के साथ छठ मनाने के लिए बिहार जा रहे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब युवकों के गिरने की आवाज सुनकर अन्य यात्रियों ने शोर मचाया तो पटरियों के आसपास के साईनाथ नगर इलाके के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। ट्रेन के लोको पायलट ने भी तुरंत इस हादसे की सूचना नासिक रोड स्टेशन प्रशासन को दी। रेलवे और पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान और उनके परिवारों का पता लगाने की कोशिश जारी है।
