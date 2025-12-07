केदारनाथ आपदा में ‘मृत’ घोषित, फिर चोरी का आरोप… 12 साल बाद परिवार को इस हाल में मिले शिवम

पुणे के इस सरकारी मानसिक अस्पताल में एक हजार से ज्यादा मरीज हैं। अस्पताल की सामाजिक सेवा अधीक्षक रोहिणी भोसले ने बताया कि शिवम से जानकारी निकलवाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वह बीमारी के कारण कुछ नहीं बोलते और जो कहते भी वो पहाड़ी बोली में। लेकिन हमने हार नहीं मानी और शिवम के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते रहे। 2023 में एक दिन अचानक शिवम ने अपने स्कूल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया- ‘रुड़की का प्रेम विद्यालय’। यह वही ठोस जानकारी थी जिसका भोसले और उनकी टीम महीनों से इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील पुलिस से संपर्क किया। स्थानीय पुलिस भी हरकत में आई और शिवम से जुड़ी जानकारी RMH को दी, जिसके आधार पर शिवम के रिश्तेदारों को खोजा गया। यह भी पता चला कि शिवम ने 12वीं तक की पढ़ाई प्रेम विद्यालय से पूरी की थी।