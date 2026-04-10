जूतों में छिपाया 29 किलो सोना, मुंबई एयरपोर्ट पर केन्याई गिरोह की चाल नाकाम…DRI ने हर कदम पर रखा नजर

DRI ने इस कार्रवाई को साल की सबसे बड़ी जब्ती करार दिया है। गिरफ्तार महिलाओं को अदालत में पेश किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह के तार कई देशों से जुड़े हैं। फिलहाल, जांच एजेंसियां इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ रही हैं। इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है।