लाडली बहना का जिक्र बार-बार मत करो, घर बैठना पड़ेगा… सदन में उठे सवाल पर भड़के CM फडणवीस

इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड़ ने फलटन में एक महिला डॉक्टर की मौत के मुद्दे पर बहस करते हुए भी इस योजना का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज थे कि विधायक हर मुद्दे को इस योजना से जोड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाडकी बहीन योजना राज्य की एक प्रमुख पहल है और इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन विषयों में नहीं घसीटा जाना चाहिए, जिससे इसका कोई संबंध नहीं है।