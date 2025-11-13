लाडली बहनों को राहत, 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Ladki Bahin Yojna e-kyc deadline
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए राहत की खबर है। लाडकी बहिन योजना का नवंबर का हप्ता जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में भेजा जाना है। हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये से लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलता है, लेकिन इस बार ई-केवाईसी को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। अब सरकार ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।
पिछले एक महीने से महिलाएं ई-केवाईसी करते समय लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही थीं। कभी सर्वर बंद रहता था, तो कभी ओटीपी नहीं आता था। कई महिलाओं को तो इसलिए प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पा रही थी। इस पर महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि वेबसाइट में बदलाव चल रहे हैं, इसी वजह से समय लग रहा है।
मंत्री तटकरे ने बताया कि जिन महिलाओं के पती या पिता नहीं हैं, उन्हें केवाईसी करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी सभी महिलाओं को भी ई-केवाईसी करने की सुविधा मिले।
वेबसाइट में चल रहे तकनीकी अपडेट के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। तटकरे ने भरोसा दिलाया कि अपडेट पूरे होते ही केवाईसी बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकेगी।
इस बीच, राज्य सरकार से ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 18 नवंबर को बढ़ाने की मांग भी हो रही है। हालांकि, वेबसाइट में हो रहे बदलावों को देखते हुए कई महिला लाभार्थी उम्मीद कर रही हैं कि सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। फिलहाल, इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में ई-केवाईसी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे नए बदलावों से लाखों लाडली बहनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, इससे 1500 रुपये का मासिक लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।
