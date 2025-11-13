लाडली बहनों को राहत, 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में ई-केवाईसी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे नए बदलावों से लाखों लाडली बहनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, इससे 1500 रुपये का मासिक लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।