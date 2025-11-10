लाडली बहनों को झटका! खाते में नहीं आएंगे नवंबर के पैसे, e-KYC डेडलाइन बढ़ाने पर आई नई अपडेट

राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) के मुताबिक, लाडकी बहीन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को तुरंत E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। फिलहाल ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जिन्होंने E-KYC नहीं किया, उनके नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा सकते है और उन्हें नवंबर से ही योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जरुरी किया गया है। सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने अपील की है कि लाभार्थी आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।