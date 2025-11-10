Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों को झटका! खाते में नहीं आएंगे नवंबर के पैसे, e-KYC डेडलाइन बढ़ाने पर आई नई अपडेट

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) अक्टूबर माह की योजना की 16वीं किस्त भी लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी गई है। इस बीच ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को लेकर बड़ी खबर आई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 10, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं। इसके साथ ही यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या भाजपा नीत महायुति सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) बंद होने वाली है और योजना की अगली किस्त कब आएगी? इस बीच, जिन महिलाओं ने अभी तक योजना के लिए ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास अब केवल आठ दिन का समय बचा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ पाने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है।

लाडली बहनें...अब बचे है सिर्फ 8 दिन

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थियों को अपना आधार नंबर, पति या पिता का आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। जैसे-जैसे अंतिम तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कई महिलाएं इंटरनेट सेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी करवाने के लिए पहुंच रही हैं।

उधर, कुछ लाडली बहनों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर न होने के कारण उन्हें आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी बीच, ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल 18 नवंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) के मुताबिक, लाडकी बहीन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को तुरंत E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। फिलहाल ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जिन्होंने E-KYC नहीं किया, उनके नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा सकते है और उन्हें नवंबर से ही योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जरुरी किया गया है। सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने अपील की है कि लाभार्थी आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

पूरा नहीं किया ये काम तो पड़ेगा पछताना

राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करना आवश्यक है। ई-केवाईसी के जरिये लाडली बहनों के आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया अधूरी रही, तो अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी महिलाएं ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in या फिर आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, महिला एवं बाल विकास कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पूरी कर सकती हैं। जिन लाभार्थियों ने तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं की, उनके खातों में अगली राशि अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

लाडकी बहिन योजना नहीं बंद होगी- शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहिन योजना के बंद होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना हमेशा जारी रहेगी। रविवार देर रात ठाणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ कभी बंद नहीं होगी। शिंदे ने 2022 से 2024 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों पर प्रकाश डाला और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस योजना को सबसे लोकप्रिय योजना बताया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना से हर महीने 2.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 04:46 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को झटका! खाते में नहीं आएंगे नवंबर के पैसे, e-KYC डेडलाइन बढ़ाने पर आई नई अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Maharashtra: मेडिकल कॉलेज की मान्यता हुई रद्द, तो संस्थान निदेशक ने उठाया खौफनाक कदम

Mumbai Police
मुंबई

‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’, बिकिनी सीन पर बोली- पेट पालने के लिए मजबूरी में…

Sonam Khan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

Dharmendra की हालत हुई खराब, वेंटिलेटर पर है एक्टर
बॉलीवुड

अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

Abhishek Bachchan Latest Post
बॉलीवुड

Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

Thulluvadho Ilamai actor Abhinay Kinger
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.