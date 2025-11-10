लाडली बहनों को झटका! खाते में नहीं आएंगे नवंबर के पैसे, e-KYC डेडलाइन बढ़ाने पर आई नई अपडेट

Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं। इसके साथ ही यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या भाजपा नीत महायुति सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) बंद होने वाली है और योजना की अगली किस्त कब आएगी? इस बीच, जिन महिलाओं ने अभी तक योजना के लिए ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास अब केवल आठ दिन का समय बचा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ पाने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है।
लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थियों को अपना आधार नंबर, पति या पिता का आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। जैसे-जैसे अंतिम तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कई महिलाएं इंटरनेट सेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी करवाने के लिए पहुंच रही हैं।
उधर, कुछ लाडली बहनों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर न होने के कारण उन्हें आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी बीच, ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल 18 नवंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।
राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) के मुताबिक, लाडकी बहीन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को तुरंत E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। फिलहाल ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जिन्होंने E-KYC नहीं किया, उनके नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा सकते है और उन्हें नवंबर से ही योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जरुरी किया गया है। सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने अपील की है कि लाभार्थी आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करना आवश्यक है। ई-केवाईसी के जरिये लाडली बहनों के आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया अधूरी रही, तो अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी महिलाएं ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in या फिर आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, महिला एवं बाल विकास कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पूरी कर सकती हैं। जिन लाभार्थियों ने तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं की, उनके खातों में अगली राशि अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहिन योजना के बंद होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना हमेशा जारी रहेगी। रविवार देर रात ठाणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ कभी बंद नहीं होगी। शिंदे ने 2022 से 2024 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों पर प्रकाश डाला और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस योजना को सबसे लोकप्रिय योजना बताया।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना से हर महीने 2.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग