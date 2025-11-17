लाखों लाडली बहनों को सरकार देगी खुशखबरी! E-KYC पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। यानी अब डेडलाइन (Ladaki Bahin E-KYC) खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाई हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार से समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।