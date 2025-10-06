e-KYC और ओटीपी की चिंता तो हुई दूर, फिर क्यों बढ़ी इन लाडली बहनों की टेंशन?

बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। इसके तहत केवल उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) का लाभ मिलेगा जो इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। जो इस प्रकार हैं- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। जिन महिलाओं के घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई और चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। एक परिवार में केवल दो महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकती है।