e-KYC और ओटीपी की चिंता तो हुई दूर, फिर क्यों बढ़ी इन लाडली बहनों की टेंशन?

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के चलते राज्य सरकार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने अब अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करने और कुछ मामलों में राशि वसूलने का निर्णय लिया है। अब तक लाखों लाडली बहनों को योजना से बाहर किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) को और पारदर्शी बनाने के लिए अब ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana E-KYC OTP Issue) प्रक्रिया के माध्यम से सभी लाभार्थियों की जानकारी एकत्र की जाएगी। इस प्रक्रिया से सरकार को यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि कौन पात्र है और कौन अपात्र। इसलिए E-KYC को अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करने की अपील की है।
पहले E-KYC करते समय कई लाभार्थियों को ओटीपी (OTP) और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई लाभार्थियों ने ओटीपी नहीं आने की शिकायत की, तो कुछ को बहुत देर से मिल रहा था, जिससे समय सीमा समाप्त होने के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कई प्रयासों के बावजूद ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से लाडली बहनों की चिंता बढ़ गई। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि विशेषज्ञों की मदद से ई-केवाईसी प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, “मैं सभी लाडली बहनों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जल्द ही यह तकनीकी दिक्कतें दूर की जाएंगी और ई-केवाईसी प्रक्रिया और भी आसान और सुगम बन जाएगी।“ इससे लाडली बहनों ने राहत की सांस ली है।
इस बीच, कुछ लाभार्थियों पर अपात्र ठहराये जाने का खतरा मंडरा रहा है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल अविवाहित महिलाओं को अपने पिता की ऑनलाइन ई-केवाईसी और विवाहित महिलाओं को अपने पति की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इससे लाभार्थियों की परिवार की आय की जानकारी हासिल करने में मदद होगी। इससे बड़ी संख्या में अपात्र हो चुकीं लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा।
बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। इसके तहत केवल उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) का लाभ मिलेगा जो इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। जो इस प्रकार हैं- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। जिन महिलाओं के घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई और चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। एक परिवार में केवल दो महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकती है।
