लाडली बहनों के लिए एक और नियम, हर महीने पैसे पाने के लिए करना होगा ये काम

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 03, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana update

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर एक और नियम लागू किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुई इस योजना से दो करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को फायदा मिला, लेकिन अब सरकार को भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने युद्धस्तर पर अभियान चलाकर फर्जी लाभार्थियों (Ladki Bahin Yojana New Rules) की पहचान शुरू कर दी है।

अब इस योजना में सिर्फ महिला लाभार्थी ही नहीं, बल्कि उनके पति या पिता की ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) भी अनिवार्य कर दी गई है। शादीशुदा महिलाओं के लिए पति का और अविवाहित महिलाओं के लिए पिता का ई-केवाईसी भी जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थी महिला का और पति या पिता का कुल मिलाकर वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि अब तक सिर्फ महिला लाभार्थियों की आय की जांच की जा रही थी। गृहिणी या छोटा-मोटा काम करने की वजह से अधिकांश महिलाओं की आय 2.5 लाख से कम पाई गई। लेकिन कई मामलों में उनके पति या पिता की आय तय सीमा से ऊपर थी। अब पारिवारिक आय की जांच सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के पति या पिता की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इससे बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा।

कैसे करें ई-केवाईसी?

लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर जाना होगा।

पेज पर e-KYC फॉर्म खुलेगा। इसमें आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर ‘Send OTP’ पर क्लिक करना होगा।

अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर सबमिट (Submit) करना होगा। यदि लाभार्थी की KYC पहले से पूरी है, तो ‘e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है‘ ऐसा संदेश आएगा।

अगर नहीं हुई है, तो पंजीकृत सूची में आधार नंबर मिलान के बाद अगला चरण खुलेगा। अब यहां लाभार्थी के पति या पिता का आधार नंबर डालकर वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके बाद लाभार्थी को जाति वर्ग चुनना होगा और यह घोषणा (Declaration) करनी होगी कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और न ही पेंशन ले रहा है। इसके साथ  ही परिवार में अधिकतम एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही इस योजना का लाभ ले रही है।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर संदेश आएगा ’Success - आपकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।”

e-KYC क्यों जरुरी?

इसके जरिये लाडकी बहीन योजना की महिला लाभार्थी के साथ-साथ उनके पति या पिता की वार्षिक आय की भी राज्य सरकार द्वारा जांच की जाएगी। यदि महिला का विवाह हो चुका है तो उसके पति की आय देखी जाएगी और यदि विवाह नहीं हुआ है तो पिता की आय की जांच की जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी के बाद सिर्फ वही परिवार योजना का लाभ ले पाएंगे, जिनकी पात्रता सही मायनों में है। वर्तमान में 2.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 14 किस्तों में कुल 21,000 रुपये लाभार्थी महिलाओं को मिल चुका है।

बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। 21 से 65 वर्ष की वे महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Published on:

03 Oct 2025 05:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों के लिए एक और नियम, हर महीने पैसे पाने के लिए करना होगा ये काम

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

