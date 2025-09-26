लाडली बहनों का पैसा डकारने वाले 8000 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन, वेतन से 15 करोड़ की होगी वसूली

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि हजारों सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी नियम तोड़कर इस योजना का लाभ उठाते पाए गए हैं।