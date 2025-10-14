लाडली बहनों की e-KYC को लेकर बड़ी अपडेट, क्या बढ़ेगी आखिरी तारीख?

लाडकी बहीन योजना की लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाडली बहनों का कहना है कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता, या वेबसाइट काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका डालें। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही है। सरकार का कहना है कि सभी तकनीकी अड़चनों को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।