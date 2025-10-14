Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों की e-KYC को लेकर बड़ी अपडेट, क्या बढ़ेगी आखिरी तारीख?

Maharashtra Ladli Behna Yojana: ई-केवाईसी के जरिये लाडली बहनों के साथ-साथ उनके पति या पिता की वार्षिक आय की भी जांच की जाएगी। यदि महिला का विवाह हो चुका है तो उसके पति की आय और विवाह नहीं हुआ है तो पिता की आय देखी जाएगी।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 14, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत की खबर है। ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सर्वर में बड़े सुधार शुरू किए हैं। साथ ही, जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें अब नवंबर तक का समय दिया गया है।

मंत्री अदिति तटकरे ने क्या कहा?

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने सोमवार को मुंबई के करीब ठाणे शहर में आयोजित एनसीपी (अजित पवार गुट) के पदाधिकारी बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की महिलाओं को अतिरिक्त 15 दिन की मोहलत दी जाएगी।

मंत्री तटकरे ने बताया कि रोजाना करीब 4 से 5 लाख लाडली बहनें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। अब तक 1.10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि करीब ढाई लाख महिलाओं की प्रक्रिया 90 फीसदी तक पूरी हो चुकी है।

सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से e-KYC करें

ई-केवाईसी प्रक्रिया अब लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लिए अनिवार्य कर दी गई है। लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसी करनी होगी। इस बार सरकार ने ई-केवाईसी करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है। लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। केवल इसी अधिकृत वेबसाइट से ई-केवाईसी करने के लिए कहा गया है। दरअसल गूगल पर कई फर्जी वेबसाइटें भी हैं, जिस पर ई-केवाईसी करने से लाभार्थियों का व्यक्तिगत डेटा चोरी हो सकता है।

ई-केवाईसी में आ रही दिक्कतें

लाडकी बहीन योजना की लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाडली बहनों का कहना है कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता, या वेबसाइट काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका डालें। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही है। सरकार का कहना है कि सभी तकनीकी अड़चनों को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।

ई-केवाईसी क्यों जरुरी?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladki Bahin Yojana) गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। हालांकि बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने भी इसका लाभ उठाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। राज्य सरकार इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया लागू की है, ताकि असली पात्र महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके और योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसलिए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य किया है। जिससे लाडली बहनों की सही पारिवारिक आय और अन्य जानकारियां हासिल की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Oct 2025 05:46 pm

Published on:

14 Oct 2025 05:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों की e-KYC को लेकर बड़ी अपडेट, क्या बढ़ेगी आखिरी तारीख?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

40 साल पहले आई ‘राम तेरी गंगा मैली’ का वो गाना, जिसके लिए हुआ था मात्र सवा रुपये का सौदा

Actress Mandakin in Ek Radha Ek Meera Song
बॉलीवुड

सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांगती थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, गंदे खाने की वजह से हुई थी सड़क पर दर्दनाक मौत

Miss Minnie's story
बॉलीवुड

Virar: लड़की की तस्वीर को मॉर्फ कर बनाया अश्लील, फिर…19 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Mumbai girl rape
मुंबई

Alec Baldwin Car Accident: भयानक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे फेमस एक्टर, गाड़ी के सामने आ गया था ट्रक

Alec Baldwin narrowly escaped a scary car accident
हॉलीवुड

दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती थी बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस, सालों बाद सच्चाई आई सामने

Kunickaa Sadanand
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.