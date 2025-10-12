लाडली बहनों से करोड़ों की ठगी, 60% रिटर्न का दिया था लालच, 100 से ज्यादा महिलाएं बनी शिकार

आरोपी महिला निवेशकों को हर महीने पांच फीसदी ब्याज देने का भरोसा देती थी और लोगों से नकद या चेक के जरिए पैसे लेती थी। शुरू में कुछ लोगों को ब्याज की रकम भी दी गई, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। सभी को मुनाफे के पैसे मिलने बंद हो गए। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे, तो उसने कहा कि उसके पास 100 लोगों के करीब 1.5 करोड़ रुपये देने हैं और वह घर बेचकर रकम सभी की रकम लौटाएगी। लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि महिला ने पैसों का इंतजाम करने के बजाय आलीशान मकान में रह रही है और विदेश घूमने भी जा रही है।