लाडली बहनों से करोड़ों की ठगी, 60% रिटर्न का दिया था लालच, 100 से ज्यादा महिलाएं बनी शिकार

Investment Fraud in Maharashtra: इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को 50 हजार रुपये नकद लेते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड किया था।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 12, 2025

Maharashtra Investment Fraud

महाराष्ट्र में निवेश फ्रॉड (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका के मोहापाड़ा इलाके से एक चौंकाने वाला निवेश घोटाला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने सामूहिक बचत योजना और ऊंचे ब्याज की स्कीम का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक, आरोपी महिला ने 60% वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया और 100 से ज्यादा लोगों से करीब 1.68 करोड़ रुपये की ठगी की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ठगी की शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं।

60% रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों की ठगी

आरोपी महिला निवेशकों को हर महीने पांच फीसदी ब्याज देने का भरोसा देती थी और लोगों से नकद या चेक के जरिए पैसे लेती थी। शुरू में कुछ लोगों को ब्याज की रकम भी दी गई, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। सभी को मुनाफे के पैसे मिलने बंद हो गए। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे, तो उसने कहा कि उसके पास 100 लोगों के करीब 1.5 करोड़ रुपये देने हैं और वह घर बेचकर रकम सभी की रकम लौटाएगी। लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि महिला ने पैसों का इंतजाम करने के बजाय आलीशान मकान में रह रही है और विदेश घूमने भी जा रही है।

40 से ज्यादा लोगों ने दर्ज कराई शिकायत

महिला के दिए गए पोस्टडेटेड चेक भी बाउंस हो गए, जिसके बाद करीब 40 महिलाओं ने रसायनी पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को शक है कि यह रकम केवल शुरुआती अनुमान है और कुल ठगी का आंकड़ा 3 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमें उप-विभागीय पुलिस अधिकारी विशाल नेहुल के मार्गदर्शन में जांच कर रही है। अधिकारी महिला की संपत्ति, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला का पति ग्राम पंचायत का एक साधारण कर्मचारी है, फिर भी परिवार की आलीशान जीवनशैली और विदेश यात्राओं ने जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी महिला को 50 हजार रुपये नकद लेते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार, यह वीडियो एक शिकायतकर्ता ने उस समय मोबाइल से रिकॉर्ड किया था जब वह आरोपी महिला को रकम सौंप रहा था। इस वीडियो को सबूत के तौर पर पुलिस को भी सौंपा गया है। वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद इस घोटाले ने तहलका मचा दिया है।

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों से करोड़ों की ठगी, 60% रिटर्न का दिया था लालच, 100 से ज्यादा महिलाएं बनी शिकार

