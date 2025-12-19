Mumbai: भायंदर की रिहायशी इमारत में घुसा तेंदुआ, 6 लोगों को किया लहूलुहान

भायंदर में तेंदुए का आतंक (Photo: ANI/File)
मुंबई से सटे भायंदर शहर में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके की एक इमारत में घुस गया। इस दौरान तेंदुए ने हमला कर कम से कम छह लोगों को लहूलुहान कर दिया। वन विभाग और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को सफलतापूर्वक 'ट्रैंक्विलाइज़' (बेहोश) कर काबू में पाया।
घटना भायंदर पूर्व के तलाव रोड स्थित 'पारिजात को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' (Parijat Cooperative Housing Society Bhayandar East) की है। शुक्रवार तड़के तेंदुआ रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सीधे इमारत के अंदर घुस गया। अचानक सामने आए तेंदुए को देखकर निवासियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान जो भी सामने आया, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, घायलों में राहगीर और इमारत के निवासी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही ठाणे क्षेत्रीय वन विभाग के उप वन संरक्षक (DCF) सचिन रेपाल ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। इसके साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) की विशेष रेस्क्यू टीम और वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. निखिल बांगर भी मौके पर पहुंचे। साथ ही एनजीओ (NGO) SARRP-India के वॉलंटियर्स भी बचाव कार्य में मदद के लिए मौके पर पहुंचे।
स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला है। जबकि फायर ब्रिगेड तेंदुए को पकड़ने में मदद कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे इमारत के करीब न आये।
तेंदुआ काफी समय तक इमारत के एक कमरे में छिपा रहा। इलाके में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि विशेषज्ञों की टीम ने उसे सुरक्षित रूप से बेहोश कर दिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।
