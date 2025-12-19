19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai: भायंदर की रिहायशी इमारत में घुसा तेंदुआ, 6 लोगों को किया लहूलुहान

Bhayandar Leopard Attack: भायंदर में तेंदुए ने रिहायशी इमारत में घुसकर कई लोगों को घायल कर दिया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने तेंदुए को बेहोश कर काबू पाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 19, 2025

leopard attack Nagpur

भायंदर में तेंदुए का आतंक (Photo: ANI/File)

मुंबई से सटे भायंदर शहर में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके की एक इमारत में घुस गया। इस दौरान तेंदुए ने हमला कर कम से कम छह लोगों को लहूलुहान कर दिया। वन विभाग और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को सफलतापूर्वक 'ट्रैंक्विलाइज़' (बेहोश) कर काबू में पाया।

सोसाइटी में तेंदुए का तांडव

घटना भायंदर पूर्व के तलाव रोड स्थित 'पारिजात को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' (Parijat Cooperative Housing Society Bhayandar East) की है। शुक्रवार तड़के तेंदुआ रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सीधे इमारत के अंदर घुस गया। अचानक सामने आए तेंदुए को देखकर निवासियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान जो भी सामने आया, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, घायलों में राहगीर और इमारत के निवासी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

वन विभाग का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की जानकारी मिलते ही ठाणे क्षेत्रीय वन विभाग के उप वन संरक्षक (DCF) सचिन रेपाल ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। इसके साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) की विशेष रेस्क्यू टीम और वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. निखिल बांगर भी मौके पर पहुंचे। साथ ही एनजीओ (NGO) SARRP-India के वॉलंटियर्स भी बचाव कार्य में मदद के लिए मौके पर पहुंचे।

स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला है। जबकि फायर ब्रिगेड तेंदुए को पकड़ने में मदद कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे इमारत के करीब न आये।

कमरे में कैद हुआ तेंदुआ

तेंदुआ काफी समय तक इमारत के एक कमरे में छिपा रहा। इलाके में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि विशेषज्ञों की टीम ने उसे सुरक्षित रूप से बेहोश कर दिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Dec 2025 03:17 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai: भायंदर की रिहायशी इमारत में घुसा तेंदुआ, 6 लोगों को किया लहूलुहान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

1500 की आबादी वाले इस गांव में तीन महीने में 27398 जन्म किए गए दर्ज

new born baby
राष्ट्रीय

‘देखने वाले की आंख में झोल है…’ सारा अर्जुन को सरेआम चूमने वाले वीडियो पर ट्रोलिंग देख आगबबूला हुए एक्टर

'देखने वाले की आंख में झोल है...' सारा अर्जुन को सरेआम चूमने वाले वीडियो पर ट्रोलिंग देख आगबबूला हुए एक्टर
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: स्कूटी से जा रही नाबालिग को रोका, गन्ने के खेत में ले जाकर किया गैंगरेप, बेल्ट से पीटा

Maharashtra Sangli rape crime
मुंबई

भारती सिंह के घर ‘छोटे मेहमान’ की खबर पर सेलेब्स हैरान, कहा-‘मुझे लगा लड़की होगी…’

भारती सिंह के घर 'छोटे मेहमान' की खबर पर सेलेब्स हैरान, कहा-'मुझे लगा लड़की होगी...'
बॉलीवुड

‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

Dipika Kakar
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.