Mumbai: भायंदर की रिहायशी इमारत में घुसा तेंदुआ, 6 लोगों को किया लहूलुहान

घटना भायंदर पूर्व के तलाव रोड स्थित 'पारिजात को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' (Parijat Cooperative Housing Society Bhayandar East) की है। शुक्रवार तड़के तेंदुआ रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सीधे इमारत के अंदर घुस गया। अचानक सामने आए तेंदुए को देखकर निवासियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान जो भी सामने आया, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, घायलों में राहगीर और इमारत के निवासी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया।