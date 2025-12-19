महाराष्ट्र: स्कूटी से जा रही नाबालिग को रोका, गन्ने के खेत में ले जाकर किया गैंगरेप, बेल्ट से पीटा

महाराष्ट्र (Maharashtra Rape Crime) के सांगली जिले (Sangli News) से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है। यहां के ईश्वरपुर इलाके में दो दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape Crime) किया। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, आरोपियों ने मासूम को बेल्ट से बुरी तरह पीटा और उसे निर्वस्त्र हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।