लोन रिकवरी एजेंट को कार में बांधकर जिंदा जलाया, महाराष्ट्र के लातूर में सनसनीखेज हत्याकांड

यह दिल दहला देने वाली घटना रविवार रात करीब 12 बजे के आसपास हुई। पुलिस को एक कार में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही औसा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। कार पिछले कुछ घंटों से जल रही थी। दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाने के बाद पुलिस को कार के भीतर एक व्यक्ति का शव मिला, जो पूरी तरह से जल चुका था और उसकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।