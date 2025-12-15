मुंबई को बड़ा तोहफा: लोकल ट्रेन रूट पर दो नए स्टेशन, 10 नई सेवाएं शुरू

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत मुंबई लोकल के बेलापुर/नेरुल-उरण मार्ग पर 5 अतिरिक्त जोड़ी लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही, इस रूट पर दो नए स्टेशन तारघर और गव्हाण भी अब यात्रियों की सेवा के लिए खोल दिए गए हैं। सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 हो जाने के कारण अब यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।