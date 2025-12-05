Mumbai Local Train: खुशखबरी! मुंबई लोकल ट्रेन रूट पर दो नए स्टेशन, 10 नई सेवाओं की घोषणा

यह फैसला उरण कॉरिडोर के तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और औद्योगिक इलाकों के हजारों यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अब तक यहां लोगों को सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब अतिरिक्त सेवाओं और नए ठहरावों से न केवल सफर आरामदायक होगा, बल्कि भीड़भाड़ में कमी आएगी और नवी मुंबई (Navi Mumbai) तथा उरण के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी घटेगी।