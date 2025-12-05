IndiGo के यात्री तीसरे दिन भी बेहाल, मुंबई एयरपोर्ट पर 104 और पुणे एयरपोर्ट पर 32 उड़ानें रद्द

Indigo Flight Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार तीसरे दिन उड़ानें रद्द होने और देरी का सिलसिला जारी है। सिर्फ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही शुक्रवार को इंडिगो की 104 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंडिगो ने यात्रियों को पूरा किराया रिफंड करने की घोषणा की है। इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थीं।