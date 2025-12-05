5 दिसंबर 2025,

मुंबई

IndiGo के यात्री तीसरे दिन भी बेहाल, मुंबई एयरपोर्ट पर 104 और पुणे एयरपोर्ट पर 32 उड़ानें रद्द

IndiGo Flight Cancellations: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को आज लगातार तीसरे दिन स्टाफ की कमी के कारण सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में फ्लाइट्स कैंसल हुई है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 05, 2025

IndiGo Flights Cancellations update

इंडिगो की उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर लगी भीड़ (Photo: IANS)

Indigo Flight Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार तीसरे दिन उड़ानें रद्द होने और देरी का सिलसिला जारी है। सिर्फ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही शुक्रवार को इंडिगो की 104 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंडिगो ने यात्रियों को पूरा किराया रिफंड करने की घोषणा की है। इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थीं।

मुंबई एयरपोर्ट पर कुल 104 इंडिगो उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें 51 आगमन और 53 प्रस्थान शामिल हैं। उधर, पुणे एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर की रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 16 आगमन और 16 प्रस्थान उड़ानें कैंसल हुई है। एक नागपुर-पुणे उड़ान को हैदराबाद डायवर्ट किया गया।

उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, लगातार बदलते शेड्यूल और यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इंडिगो ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस देखने की सलाह दी है।

इंडिगो ने मांगी माफी

एक दिन पहले इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा था कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टॉफ से जुड़े नए नियमों के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा है। हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं, अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा।

इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशनल चुनौतियों को दूर करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है।

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया।

इंडिगो ने बताया कि उसकी सारी टीमें चौबीसों घंटे लगी हुई हैं, जिससे जल्द से जल्द सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें दूसरी उड़ान में जगह दी जा रही है या पूरा पैसा वापस किया जा रहा है। देरी से चल रही फ्लाइट्स के यात्रियों को भी हर संभव मदद दी जा रही है।

DGCA ने बदला फैसला

इंडिगो संकट को देखते हुए डीजीसीए ने कुछ पायलट ड्यूटी नियमों में तत्काल प्रभाव से राहत का ऐलान किया है। विमान नियामक ने इस बढ़ते संकट को नियंत्रित करने के लिए अब अपने ताजा नोटिफिकेशन में उस नियम में छूट देने की घोषणा की है, जिसमें एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोक दिया गया था।

नियामक ने कहा, "एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।"

इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमान

फिलहाल इंडिगो के पास चार सौ से ज्यादा विमान हैं और वह हर रोज करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है। ये एयरलाइन भारत के 90 से अधिक शहरों के अलावा 45 से ज्यादा विदेशी गंतव्यों से जुड़ी हुई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में इंडिगो में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सफर किया था। स्टाफ की कमी के कारण इंडिगो की अकेले नवंबर में 1,232 फ्लाइट्स कैंसल हुई थी।

Updated on:

05 Dec 2025 04:18 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:17 pm

