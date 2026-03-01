Indian Railway: एलटीटी-सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस अब नए अवतार में, जानें पूरी डिटेल

आधिकारिक बयान के अनुसार, मुंबई से मडगांव के बीच चलने वाली कोंकण कन्या एक्सप्रेस और मांडोवी एक्सप्रेस की कोच संरचना में रेलवे ने अहम बदलाव किया है। ट्रेन संख्या 20111/20112 सीएसएमटी-मडगांव-सीएसएमटी कोंकण कन्या एक्सप्रेस और 10103/10104 सीएसएमटी-मडगांव-सीएसएमटी मांडोवी एक्सप्रेस अब संशोधित संरचना के साथ संचालित की जा रही है। अब इस ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी सह एसी 2-टियर, 1 एसी 2-टियर, 4 एसी 3-टियर, 3 एसी 3-टियर इकोनॉमी, 7 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 पैंट्री कार, 1 जनरेटर कार और 1 द्वितीय सीटिंग तथा लगेज सह गार्ड ब्रेक वैन शामिल है। इस प्रकार कुल 23 एलएचबी कोच के साथ दोनों ट्रेनें चल रही है।