मैट्रिमोनियल साइट पर प्यार का झांसा: नागपुर में महिला से दुष्कर्म के बाद 14.8 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी धोखाधड़ी और साजिश में राघवेंद्र के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी बराबर के भागीदार थे, जिन्होंने उसे गुमराह करने में आरोपी का साथ दिया। पैसे ऐंठने के बाद जब महिला ने शादी का दबाव बनाया, तो उसे न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया बल्कि उसके साथ मारपीट (शारीरिक उत्पीड़न) भी की गई। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच की जा रही है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल जारी है।