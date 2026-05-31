IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी का फिल्मी अवतार! शेखर कपूर बोले- सेंसेशनल क्रिकेटर न होते तो फिल्म में होते

बता दें, बिहार के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने IPL 2025 में पहली बार राष्ट्रीय ध्यान खींचा जब वो टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों पर 101 रन ठोके जिसमें शतक 35 गेंदों में पूरा हुआ। इसके साथ ही, IPL 2026 में तो उन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए जिसमें एक शतक, कई अर्धशतक और रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल थे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों पर 103 और एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन ये पारियां क्रिकेट लवर्स को लंबे समय तक याद रहेंगी।