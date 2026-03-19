महाराष्ट्र: शिक्षा व्यवस्था का बनाया मजाक! 6वीं के छात्रों ने जांचीं 10वीं की कॉपियां, 268 शिक्षकों के तबादले में फर्जीवाड़ा

दूसरा बड़ा मामला अकोला जिला परिषद के शिक्षा विभाग से सामने आया है, जहां अंतरजिला शिक्षक तबादला प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पाई गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि लगभग 268 शिक्षकों ने मनचाही जगह पर तबादला पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। इन शिक्षकों ने दिव्यांग होने, परित्यक्ता (पति द्वारा छोड़ी गई महिला) होने या घर से दूरी के फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए थे।