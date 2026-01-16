महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के परिणाम आज, बीएमसी पर टिकी सबकी नजरें

गुरुवार को हुए मतदान में मतदाताओं में मिला-जुला उत्साह देखने को मिला। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार का औसत मतदान लगभग 46% से 50% के बीच रहा, जो 2017 के चुनावों की तुलना में थोड़ा अधिक है। परभणी में सबसे अधिक 65.99% मतदान हुआ, जबकि नागपुर, पुणे में मतदाताओं में उत्साह कुछ कम रहा। परभणी के बाद जालना में 61.16%, पिंपरी-चिंचवड में 57.71%, और नवी मुंबई व नासिक दोनों शहरों में 57% मतदान हुआ। अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो ठाणे में 56%, छत्रपति संभाजीनगर में 59.82% और लातूर में 60.07% वोटिंग हुई।