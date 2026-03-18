मैं सनातनी मुस्लिम हूं… नाजिया इलाही खान का बड़ा बयान, मोनालिसा के लिए राष्ट्रपति-पीएम से मुलाकात कर उठाएंगी ये मुद्दा

नाजिया ने लव जिहाद पर कहा कि यदि इस मामले की सही जांच हुई तो इससे झांगुर पीर जैसे बड़े मामलों का भी खुलासा हो सकता है, जिससे इस मुद्दे को देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने में कानूनी कदम उठाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए वो देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश करेंगी। बता दें, इन सब विवादों के बाद नाजिया इलाही खान ने अंत में टाइम्स के अनुसार दिए इंटरव्यू में खुद को सनातनी मुस्लिम बताया और कहा," मैं सनातनी मुस्लिम हूं… भारत माता की जय और वंदे मातरम।"