महाराष्ट्र: रामनवमी जुलूस के दौरान अहिल्यानगर में बवाल, मौलाना सहित 12 लोगों पर FIR

श्रीरामपुर की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने शहर के चप्पे-चप्पे पर कड़ा पहरा लगा दिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य आरक्षित पुलिस बल (SRPF) की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे शहर में हालात नियंत्रण में है।