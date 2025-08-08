गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के नाम पर कलाकारों से ठगी, इस संस्था पर 12 लाख के गबन का आरोप

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के अमरावती जिले (Amravati Crime) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में नाम दर्ज कराने का लालच देकर संगीत कलाकारों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई। आरोप नागपुर के मनीष पाटील फाउंडेशन पर लगा है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना जनवरी में हुई, जब अमरावती में लगातार 18 दिनों तक गीत-संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान आरोपी मनीष पाटील ने कलाकारों से वादा किया कि इस प्रदर्शन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री कराई जाएगी। इसके एवज में उन्होंने कलाकारों से कथित तौर पर कुल 12 लाख रुपये वसूले।
लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी गिनीज रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज नहीं हुआ। जब कलाकारों को ठगी का एहसास हुआ, तो अमरावती जिला संगीत कलाकार संघ की मदद से उन्होंने अमरावती के गाडेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित कलाकारों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस मामले ने अमरावती के कला जगत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है।