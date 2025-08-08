गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के नाम पर कलाकारों से ठगी, इस संस्था पर 12 लाख के गबन का आरोप

जानकारी के अनुसार, यह घटना जनवरी में हुई, जब अमरावती में लगातार 18 दिनों तक गीत-संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान आरोपी मनीष पाटील ने कलाकारों से वादा किया कि इस प्रदर्शन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री कराई जाएगी। इसके एवज में उन्होंने कलाकारों से कथित तौर पर कुल 12 लाख रुपये वसूले।