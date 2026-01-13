मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे ‘भगवा गार्ड’, ठाकरे भाइयों ने दिया पिटाई का आदेश

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) के लिए मतदान में अब दो ही दिन बचे हैं। इस बीच, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने फर्जी और दोहरे मतदान (Bogus Voting) को रोकने के लिए ‘भगवा गार्ड’ तैनात करने का ऐलान किया है। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने मंगलवार को ऐलान किया कि 15 जनवरी को मतदान केंद्रों के बाहर दोनों पार्टियों का एक संयुक्त दस्ता तैनात रहेगा। जिसका काम फर्जी मतदान करने वालों की पिटाई करना होगा। इसे ‘भगवा गार्ड’ नाम दिया गया है।