मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे ‘भगवा गार्ड’, ठाकरे भाइयों ने दिया पिटाई का आदेश

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)
मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) के लिए मतदान में अब दो ही दिन बचे हैं। इस बीच, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने फर्जी और दोहरे मतदान (Bogus Voting) को रोकने के लिए ‘भगवा गार्ड’ तैनात करने का ऐलान किया है। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने मंगलवार को ऐलान किया कि 15 जनवरी को मतदान केंद्रों के बाहर दोनों पार्टियों का एक संयुक्त दस्ता तैनात रहेगा। जिसका काम फर्जी मतदान करने वालों की पिटाई करना होगा। इसे ‘भगवा गार्ड’ नाम दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, लगभग 2,000 कार्यकर्ताओं का यह दस्ता मुंबई के विभिन्न मतदान केंद्रों के बाहर गुरुवार सुबह से सक्रिय रहेगा। इनका मुख्य काम फर्जी मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें मतदान करने से रोकना होगा। इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ‘भगवा गार्ड’ को चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई डुप्लीकेट वोटर्स के नामों की लिस्ट दी गई है।
संजय राउत ने कड़े शब्दों में कहा, "हमने (शिवसेना-उबाठा और मनसे) एक विशेष टीम बनाई है जो सुबह 7 बजे से ही सक्रिय हो जाएगी। जैसे ही हमें फर्जी या दोहरे मतदाताओं की जानकारी मिलेगी, हमारी संयुक्त टीम उनसे उचित तरीके से निपटेगी।"
जब पत्रकारों ने संजय राउत से इस 'भगवा गार्ड' द्वारा कानून हाथ में लेने और संभावित हिंसा के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा, फर्जी मतदान करना कानून का उल्लंघन है। जो लोग कानून के दायरे में नहीं आते, उन्हें सबक सिखाना कानून-व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है। उन्होंने उल्टा सवाल दागते हुए पूछा कि क्या फर्जी मतदान करना कानून और व्यवस्था की परिभाषा में आता है?
बता दें कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के सामने फर्जी और दोहरी मतदाता सूची का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। बताया जा रहा है कि मुंबई में कुल 168,000 डुप्लीकेट वोटर हैं। अब तक लगभग 50 हजार लोगों ने यह लिखकर दिया है कि वे दो बार वोट नहीं देंगे।
शिवसेना (UBT) और मनसे का मानना है कि सत्ताधारी दल फर्जी वोटिंग के जरिए नतीजों को प्रभावित कर सकता है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। ऐसे में 15 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान इन 'भगवा गार्ड्स' की मौजूदगी ने प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है।
मुंबई और एमएमआर क्षेत्र (MMR) में चुनाव प्रचार अब थम चुका है। भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उद्धव और राज ठाकरे ने अपने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के लिए गठबंधन किया है।
मुंबई में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 मतदाता हैं। इनमें 55 लाख 16 हजार 707 पुरुष मतदाता, 48 लाख 26 हजार 509 महिला मतदाता और अन्य 1 हजार 99 मतदाता शामिल हैं। शहर में 2 हजार 278 स्थानों पर 10 हजार 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान किया जा सकेगा।
