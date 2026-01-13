13 जनवरी 2026,

मंगलवार

मुंबई

महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा, 5 फरवरी को मतदान, 7 को आएंगे नतीजे

महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच, निर्वाचन आयोग ने 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 13, 2026

Maharashtra Local Body Election 2025 schedule

महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव की घोषणा (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में नगरपालिका और महानगरपालिका चुनावों के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने मंगलवार को 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों में 5 फरवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि चुनावी नतीजों की घोषणा 7 फरवरी को की जाएगी।

चुनाव का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी। नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny) 22 जनवरी को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 जनवरी (दोपहर 3 बजे तक) है। उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों का आवंटन 27 जनवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद किया जाएगा। मतदान 5 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 तक होगा और मतगणना 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

राज्य के जिन 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी और धाराशिव आदि जिले शामिल हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन जिलों में आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मानी आयोग की बात

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया और आयोग ने इसके एक दिन बाद शेड्यूल जारी कर दिया।

बता दें कि महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पहले चरण के चुनाव 2 दिसंबर को हुए थे, जबकि 24 अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 20 दिसंबर को कराए गए। इसके बाद मुंबई की बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं।

13 Jan 2026 05:57 pm

