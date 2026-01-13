महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा, 5 फरवरी को मतदान, 7 को आएंगे नतीजे

चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी। नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny) 22 जनवरी को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 जनवरी (दोपहर 3 बजे तक) है। उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों का आवंटन 27 जनवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद किया जाएगा। मतदान 5 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 तक होगा और मतगणना 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।