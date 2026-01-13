13 जनवरी 2026,

मंगलवार

मुंबई

3000 नहीं, अब मिलेंगे सिर्फ 1500 रुपये… लाडली बहनों की उम्मीदों पर फिरा पानी

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की दिसंबर और जनवरी की किस्त को लेकर बड़ी खबर है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 13, 2026

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। मकर संक्रांति से पहले लाडली बहनों के बैंक खातों में तीन हजार रुपये जमा नहीं किया जाएगा। नए साल के पहले ही दिन लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की किस्त जमा की गई। इसके बाद लाभार्थी महिलाओं को उम्मीद थी कि 14 जनवरी से पहले दिसंबर और जनवरी के 1500-1500 रुपये यानी कुल 3000 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे।

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार (15 तारीख) को मतदान होना है। इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार या बुधवार को 3000 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा किए जाने का दावा विपक्ष की ओर से किया गया था। कांग्रेस ने तो किस्त रोकने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के जनवरी महीने के लाभ को एडवांस में देने पर रोक लगा दी है। यह फैसला महानगरपालिका चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की दो किस्तें (कुल 3,000 रुपए) लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने की तैयारी की थी, लेकिन इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।

महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले इतनी बड़ी रकम भेजना महिला मतदाताओं को प्रभावित करने जैसा है और यह 'सामूहिक सरकारी रिश्वत' के समान है।

शिकायत मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से रिपोर्ट तलब की और स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाडकी बहिन योजना एक सतत योजना है, जैसे संजय गांधी निराधार योजना और चुनाव घोषणा से पहले शुरू होने वाली ऐसी योजनाओं को आचार संहिता के दौरान जारी रखने की अनुमति है।

हालांकि, आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिसंबर 2025 की नियमित किस्त 1,500 रुपए दी जा सकती है, लेकिन जनवरी 2026 की किस्त को एडवांस में जमा नहीं किया जा सकता। साथ ही, नए लाभार्थियों का चयन या कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया जा सकता।

2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी

हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लाडकी बहीन योजना (लाडली बहना योजना) चुनावी प्रतिबंधों से मुक्त है और महिलाओं को उनका हक मिलता रहेगा। हालांकि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे महिला विरोधी रवैया बताया है। कांग्रेस ने कहा कि वह इस योजना के खिलाफ नहीं है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladli Behen Scheme) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। महाराष्ट्र में करीब लगभग 2.4 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है।

Published on:

13 Jan 2026 02:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 3000 नहीं, अब मिलेंगे सिर्फ 1500 रुपये… लाडली बहनों की उम्मीदों पर फिरा पानी

