3000 नहीं, अब मिलेंगे सिर्फ 1500 रुपये… लाडली बहनों की उम्मीदों पर फिरा पानी

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार (15 तारीख) को मतदान होना है। इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार या बुधवार को 3000 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा किए जाने का दावा विपक्ष की ओर से किया गया था। कांग्रेस ने तो किस्त रोकने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के जनवरी महीने के लाभ को एडवांस में देने पर रोक लगा दी है। यह फैसला महानगरपालिका चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किया गया है।