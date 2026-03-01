फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा: 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलेगी स्पेशल राहत

मुख्यमंत्री ने बिजली दरों में राहत को लेकर एक और क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पहले केवल रात के समय बिजली सस्ती मिलती थी, क्योंकि रात के समय बिजली की अधिक उपलब्धता होती थी। लेकिन अब दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। इसी के चलते सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली के इस्तेमाल पर करीब 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ छोटे उद्योगों, किसानों और दिन में काम करने वाली व्यावसायिक इकाइयों को मिलेगा।