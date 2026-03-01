17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा: 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलेगी स्पेशल राहत

Maharashtra Electricity Rate: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे आम जनता से लेकर उद्योगों तक को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 17, 2026

Devendra Fadnavis Maharashtra

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: X/CMO)

महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आम जनता और उद्योगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि राज्य में अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं की चांदी

महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि उद्योगों के लिए भी एक स्थिर व्यापारिक वातावरण तैयार होगा।  

सीएम फडणवीस ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में औद्योगिक बिजली की मांग में 23 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र आज भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली देने में अग्रणी बना हुआ है।

दिन में बिजली इस्तेमाल पर 25% की बड़ी छूट

मुख्यमंत्री ने बिजली दरों में राहत को लेकर एक और क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पहले केवल रात के समय बिजली सस्ती मिलती थी, क्योंकि रात के समय बिजली की अधिक उपलब्धता होती थी। लेकिन अब दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। इसी के चलते सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली के इस्तेमाल पर करीब 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ छोटे उद्योगों, किसानों और दिन में काम करने वाली व्यावसायिक इकाइयों को मिलेगा।

डेटा सेंटर के लिए प्लान तैयार

सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र देश के प्रमुख 'डेटा सेंटर हब' के रूप में उभर रहा है। इन परियोजनाओं की बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 4,500 मेगावॉट बिजली की उपलब्धता पहले ही सुनिश्चित कर ली है। इससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा महाराष्ट्र पर और मजबूत होगा और राज्य में बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा।

महावितरण का 1 लाख करोड़ का राजस्व पार

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य की बिजली वितरण कंपनी 'महावितरण' (Mahavitaran) की सफलता की सराहना करते हुए बताया कि कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही महावितरण देश की सबसे बड़ी और सबसे सफल बिजली वितरण कंपनियों में शामिल हो गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 07:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा: 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलेगी स्पेशल राहत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट में आई ‘धुरंधर 2’, सेंसर बोर्ड ने दिया एडल्ट सर्टिफिकेट

Dhurandhar 2 Gets A Certificate
बॉलीवुड

श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

Sridevi Property Dispute
बॉलीवुड

OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

ott releases this week march 2026
मनोरंजन

Chinese Actress Expensive Plastic Bag: जिसे कचरा समझकर फेंक देती हैं मम्मी, उसे हाथ में लेकर रेड कार्पेट पर उतरी ये एक्ट्रेस, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

Chinese Actress Expensive Plastic Bag
लाइफस्टाइल

सलमान खान की ‘मातृभूमि’ में चीनी गाने का इस्तेमाल, हिमेश रेशमिया करेंगे गाने को तैयार

Salman Khan Maatrubhumi To Have Chinese Song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.