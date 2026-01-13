Dry Day: 29 शहरों में लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश जारी

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों (Municipal Corporation Election) का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे 29 शहरों में महानगरपालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होना है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 14 से 16 जनवरी तक लगातार तीन दिनों के लिए 'ड्राय डे' (Dry Day) घोषित किया है।