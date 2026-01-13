Dry Day: 29 शहरों में लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश जारी

महाराष्ट्र में तीन दिन 'ड्राय डे' (Patrika Photo)
महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी महाकुंभ के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शराबबंदी (Dry Day) का सख्त आदेश लागू कर दिया है। इस दौरान वाइन शॉप, बीयर बार, परमिट रूम और होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने या बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों (Municipal Corporation Election) का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे 29 शहरों में महानगरपालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होना है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 14 से 16 जनवरी तक लगातार तीन दिनों के लिए 'ड्राय डे' (Dry Day) घोषित किया है।
प्रशासन के आदेशानुसार, मतदान से ठीक एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। यानी 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को लगातार तीन दिन ड्राय डे रहेगा। इन तीनों दिनों में शराब की दुकानें, बार और परमिट रूम पूरी तरह बंद रहेंगे।
प्रशासन ने साफ किया है कि मतदान और मतगणना के दिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए लिया गया है।
बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। इसके अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शाम तक यह साफ हो जाएगा कि किस शहर की कमान किसके हाथ में होगी।
मुंबई में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 मतदाता हैं। इनमें 55 लाख 16 हजार 707 पुरुष मतदाता, 48 लाख 26 हजार 509 महिला मतदाता और अन्य 1 हजार 99 मतदाता शामिल हैं। शहर में 2 हजार 278 स्थानों पर 10 हजार 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
