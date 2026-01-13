13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Dry Day: 29 शहरों में लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश जारी

Dry Day in Maharashtra : ड्राई डे के दौरान तीन दिनों तक देशी-विदेशी शराब की बिक्री नहीं होगी। बार से लेकर वाइन शॉप तक हर जगह पाबंदियां लागू रहेंगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 13, 2026

Maharashtra Mumbai Dry Day news

महाराष्ट्र में तीन दिन 'ड्राय डे' (Patrika Photo)

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी महाकुंभ के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शराबबंदी (Dry Day) का सख्त आदेश लागू कर दिया है। इस दौरान वाइन शॉप, बीयर बार, परमिट रूम और होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने या बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

ड्राय डे कब और कहां-कहां रहेगा?

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों (Municipal Corporation Election) का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे 29 शहरों में महानगरपालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होना है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 14 से 16 जनवरी तक लगातार तीन दिनों के लिए 'ड्राय डे' (Dry Day) घोषित किया है।

प्रशासन के आदेशानुसार, मतदान से ठीक एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। यानी 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को लगातार तीन दिन ड्राय डे रहेगा। इन तीनों दिनों में शराब की दुकानें, बार और परमिट रूम पूरी तरह बंद रहेंगे। 

प्रशासन ने साफ किया है कि मतदान और मतगणना के दिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए लिया गया है। 

15 को वोटिंग, 16 को नतीजे

बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। इसके अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शाम तक यह साफ हो जाएगा कि किस शहर की कमान किसके हाथ में होगी।

मुंबई में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 मतदाता हैं। इनमें 55 लाख 16 हजार 707 पुरुष मतदाता, 48 लाख 26 हजार 509 महिला मतदाता और अन्य 1 हजार 99 मतदाता शामिल हैं। शहर में 2 हजार 278 स्थानों पर 10 हजार 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।    

ये भी पढ़ें

परभणी हिंसा: अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने वाला आरोपी मिला मृत, 4 दिन पहले हुआ था रिहा
मुंबई
Parbhani Datta Pawar death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 09:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Dry Day: 29 शहरों में लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

100-200 नहीं… बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने 559.24 करोड़ में बेच दी अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी

Jeetenda-Tusshar Kapoor Photo
बॉलीवुड

मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे ‘भगवा गार्ड’, ठाकरे भाइयों ने दिया पिटाई का आदेश

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite
मुंबई

क्रिकेटर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल… तलाक के बाद धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल एक ही शो में साथ आने वाले थे नजर?

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma Controversy
बॉलीवुड

सालों की इज्जत गवा दोगे… जब पुलिस अफसर की बात सुनकर घबरा गए थे आमिर खान, तुरंत लेना पड़ा ये फैसला

Aamir Khan-Imran Khan
बॉलीवुड

सूबेदार रतन सिंह की यादें ताजा, क्या ‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे पुनीत इस्सर?

Puneet Issar - Border2 photo
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.