Pune: आवारा कुत्तों ने महिला को नोच-नोच कर मार डाला, निर्वस्त्र हालत में मिला शव

सुबह जब स्थानीय लोगों ने महिला का शव सड़क पर नग्न अवस्था में देखा, तो पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। शरीर पर कपड़े न होने और चोटों के निशान देखकर शुरुआत में यह आशंका जताई जा रही थी कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि, जब पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो सच्चाई सामने आई। फुटेज से साफ हो गया कि महिला की मौत आवारा कुत्तों के हमले में हुई है। कुत्तों ने महिला को इतनी बुरी तरह नोचा था कि शरीर के कपड़े तक फट गए थे।