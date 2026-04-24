महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा, शादी से लौट रही वैन ट्रेलर से टकराई, 5 की मौके पर मौत

महाराष्ट्र के भंडारा जिले (Bhandara News) में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें शादी समारोह से लौट रहे कम से कम पांच बारातियों की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस के अनुसार, पवनी तालुका के सौंदड के पास तेज रफ्तार वैन का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।