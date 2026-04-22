130 मीटर की दूरी बस! मुंबई में एक ही पटरी पर आमने-सामने आईं दो लोकल ट्रेनें, स्टेशन मास्टर निलंबित

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर मंगलवार दोपहर एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। रेलकर्मी द्वारा दिए गए गलत सिग्नल के चलते बदलापुर जाने वाली लोकल ट्रेन उस प्लेटफॉर्म की ओर चली गई, जहां पहले से ही एक अन्य लोकल ट्रेन खड़ी थी। हालांकि मोटरमैन ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म से करीब 130 मीटर पहले ही रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस गंभीर चूक के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्टेशन मास्टर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।